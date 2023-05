Tausende kamen zum trachtigen Gauder-Finale

100 Vereine und Gruppen in farbenfrohen Gewändern

Wohl mehr als Zehntausend ließen es sich am Sonntag - am letzten Tag von Österreichs größtem Frühlingsfest - bei Sonnenschein nicht nehmen, am Straßenrand den Teilnehmern zuzujubeln. Angeführt unter anderem von drei Norikern und der Original Tiroler Kaiserjägermusik marschierten weit über 2500 Trachtler von genau hundert Vereinen, Musikkapellen und anderen Gruppen aus Tirol, Bayern und Südtirol durch den Ortskern. „Die Begeisterung ist einfach traumhaft“, strahlte Elfriede aus Augsburg über beide Ohren. „Ich bin schon zum zweiten Mal beim Gauder Fest dabei und es ist einfach toll, wie hier noch die Tradition gelebt wird. Vor allem die zahlreichen jungen Leute schauen in ihren Trachten toll aus.“