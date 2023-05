Zillertaler Gauder Fest mit einem Schlag eröffnet

Das Gauder Fest, Österreichs größtes Frühlings- und Trachtenfest, ist Freitagabend in Zell am Ziller im Tiroler Zillertal offiziell eröffnet worden. Im proppenvollen Festzelt verfolgten rund 5000 Besucher den Bieranstich, der von LH Anton Mattle (ÖVP) vorgenommen wurde. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ließ sich die Eröffnung, in Trachtenanzug gewandet, nicht entgehen. Teil der Eröffnung war auch die sogenannte Gambrinus-Rede, bei der Kabarettist „Luis aus Südtirol“ die anwesenden Polit- und Wirtschaftsvertreter gekonnt verschaukelte.