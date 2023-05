Mehr als 800 Jungtrachtler im Gauder Fest-Fieber

Tirol zeigt sich an diesem Wochenende im Zillertal von seiner traditionellen Seite. Während am Sonntag der größte Trachtenumzug Österreichs am Programm steht, ranggelten am Samstag echte Kraftlackl um den Hogmoar, kämpften vierbeinige Missen um Titel und waren jede Menge Jungtrachtler zu sehen.