Zum Abschied fällt die vierte Wand endgültig

„Bleiben Sie dem Theater treu“, sagt Iris Laufenberg mit Tränchen in den Augen, bevor sie dem letzten Premierenpublikum ihrer Ära als Intendantin des Schauspielhaus Graz „mit Freude und in Trauer“ eine schöne Vorstellung wünscht. Das Publikum reagiert mit frenetischem Applaus - es sollte nicht das letzte Mal an diesem Abend sein.