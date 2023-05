Paukenschlag! Heim-Weltcup nicht mehr im Dezember

„Es war ein absolut genialer Urlaub“, strahlte Peking-Olympiasieger Alessandro Hämmerle, nachdem er die vergangenen Wochen in Costa Rica mit Wellenreiten und anderen Abenteuern verbracht hatte. Seit Donnerstag ist der 29-jährige Montafoner wieder im Ländle. „Noch plagt mich der Jetlag ein bisschen, eine erste Trainingseinheit am Rad habe ich aber schon hinter mir. Am Montag werde ich dann wieder ins Training im Olympiazentrum Vorarlberg einsteigen .“