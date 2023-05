Vom Pfarrhaus zur Breakdance Weltmeisterschaft

Sina Müller begann erst mit 20 Jahren durch ihren spansichen Freund mit dem Breakdance, als „Synaya“ wie sie sich auf der Bühne nennt, hat sie sich jetzt an die Spitze getanzt, ist mit 34 Jahren erstmals Österreichs Nummer eins.

Im Vienna Dance Center setzte sie sich beim Red Bull BC One Cypher Open, dem wichtigsten Bewerb in Österreich, im Einzelbewerb gegen die bis zu zwölf Jahre jüngeren Herausforderer durch. Und erfüllte sich damit den nächsten Traum. Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Paris.