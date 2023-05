Französischer Minister warf Meloni Unfähigkeit vor

Seit Anfang des Jahres sind ungefähr 42.000 Menschen nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen. Das sind viermal so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Erst am Freitag kam eine Frau aus Guinea in den Gewässern vor Lampedusa ums Leben. Das Boot, mit dem sie unterwegs war, war gekentert. 46 weitere Menschen wurden von der Küstenwache gerettet und an Land gebracht. Darunter sind zwölf Frauen und fünf Minderjährige.