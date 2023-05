„Beau is Afraid“: Joaquin Phoenix auf Odysee!

Wir verlosen rechzeitig zum Kinostart am 11. Mai 3x 2 Kinotickets für „Beau is Afraid“. Wer diesen aufsehenerregenden Film auf der großen Leinwand erleben und in die Welt von Beau eintauchen möchte, muss einfach nur das untenstehende Formular ausfüllen und an unserer Verlosung teilnehmen. Einsendeschluss ist der 11. Mai.