„Heimspiel“ für steirische Kultband in Lettland

Eigentlich haben Opus mit einem fulminanten Doppelkonzert in der Grazer Oper im Dezember 2021 ihre einzigartige Karriere beendet. Eigentlich, denn so richtig nach Ruhestand fühlt sich das bei Mastermind Ewald „Sunny“ Pfleger & Co. nicht wirklich an. Erst am Sonntag ist die Kultband von einem Auftritt in Lettland zurückgekehrt.

„Lässige Veranstaltung“

In Daugavpils (Dünaburg) hart an der weißrussischen Grenzen spielten die Steirer als Headliner bei einem nach ihrem Welthit „Live is Life“ benannten Festival. 90 Minuten lang brachte man da gemeinsam mit den Schick Sisters die Tausenden Besuchern zum Toben. „Wir sind von Riga mit dem Bus drei Stunden mitten in der Nacht dorthin gefahren. Die Organisatoren waren wirklich unglaublich bemüht, es war eine echt lässige Veranstaltung“, erzählt Pfleger der „Krone“ noch leicht ermüdet Montagvormittag.