Platz 5 in EM zu wenig - 13-Jähriger unter Druck!

Siehe Niklas Schaufler. Der beim ersten EM-Saisonlauf im Kartodromo Internacional Lucas Guerrero von Valencia wieder einmal in die Weltspitze gerast war, was aber immer noch zu weit hinten gewesen ist. Weshalb der Knirps danach auf Facebook entschuldigend schrieb: „Die Medaille für den Finaleinzug der besten 36 Piloten war natürlich nicht nur für mich, sondern auch für das Team zu wenig. Einen Podestplatz vergab ich in den ersten 4 Runden, in denen mir zwei kleine Fehler unterliefen. Ich beendete das Finale als Gesamt-Fünfter von 83 Piloten“