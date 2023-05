Jamie Foxx: Erstes Posting sorgt für Erleichterung

Wechselbad der Gefühle für die Fans von Jamie Foxx. Seit mehr als drei Wochen liegt der Star in Atlanta im Krankenhaus. Und noch immer ist nicht durchgesickert, was genau sich hinter seiner „medizinischen Komplikation“verbirgt, wegen der er am 11. April in die Notaufnahme gebracht wurde. Doch nach 22 Tagen völliger Funkstille meldete sich der SChauspieler jetzt zum ersten Mal zu Wort - zumindest postete er ein paar Zeilen auf sein Instagram.