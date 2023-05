Pilotkindergärten für Zweijährige starten bald

Wissenschaftlich begleitet

„Ab September stehen an diesen Standorten insgesamt 270 Plätze für Zweijährige bereit“, gab Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister am Mittwoch bekannt. An diesen Standorten sollen die Herausforderungen der Kleinkindbetreuung in der Praxis erprobt und wissenschaftlich begleitet werden. Teschl-Hofmeister: „Das beginnt bei Möbeln und Spielgeräten und reicht bis zur Zusammensetzung der Gruppen.“ Konkret wird es Kleinkindergruppen mit bis zu 15 Kinder und drei Betreuungspersonen sowie sogenannte alterserweiterte Gruppen geben.