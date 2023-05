Jeder dritte Haushalt mit PV-Strom versorgt

Investitionen in Planung

Eine Förderung für PV-Überdachungen sieht vier Millionen Euro für Gemeinden, Unternehmen, Vereine und konfessionelle Einrichtungen vor. „Bis Ende des Jahres werden in Niederösterreich insgesamt über 15.000 neue PV-Anlagen errichtet“, so Pernkopf. Neben den Privatgebäuden liege der Fokus auch auf minderwertigen und schon gebrauchten Flächen sowie auf dem Schutz wertvoller Ackerböden.