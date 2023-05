FPÖ segnet „Verhandlungen auf Augenhöhe“ ab

„Verhandlungen auf Augenhöhe“

Jedenfalls gehe sie ganz entspannt in die erste Gesprächsrunde, bei der die Modalitäten und der Zeitplan festgelegt werden sollen. „Deadline ist der 14. Juni, da soll die Angelobung stattfinden. Bis dahin wird es auch an uns liegen, ein ordentliches Koalitionsprogramm vorzulegen. Es werden auf alle Fälle Verhandlungen auf Augenhöhe sein, das gibt alleine schon das Wahlergebnis her. Und ich erwarte mir, dass wir über alles offen und ehrlich diskutieren können, dann werden wir schauen, wohin die Reise geht.“