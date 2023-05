Napoli-Fans sehen Auswärtsspiel in Heimstätte

Das Auswärtsspiel von SSC Napoli gegen Udinese am Donnerstag wird in der Heimstätte des überlegenen italienischen Fußball-Tabellenführers live übertragen. Napoli hat sechs Runden vor Schluss 18 Punkte Vorsprung auf Verfolger Lazio Rom und steht damit so gut wie sicher als Meister fest.