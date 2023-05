500er im Visier: Knefz mit Torlawine!

Und dann kam der Auftritt von Domenic Knefz! Binnen sieben Minuten stellte Triebens Stürmer, der im Unterhaus schon 490 Tore in 546 Spielen (!) erzielte, alles auf den Kopf! 3:1! „Ich hab mich wochenlang um den Domenic bemüht, ihn 200 Mal angerufen!“, so Danklmaier. „Er ist das Um und Auf in unserer Truppe und in der ganzen Obersteiermark bekannt. Hin und wieder kann er auch etwas launisch sein, aber er ist einfach unersetzlich.“