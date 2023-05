Skillet: „Gott hat mir durch Corona geholfen“

Gerade im Metal ist die Religion, wie du sie praktizierst, nicht immer gerne gesehen und oft sogar verpönt. Führt das in deinem Fall auch oft zu Diskussionen im Backstage-Bereich?

Ich bin eigentlich mit allen Bands gut befreundet, mit denen wir spielten. Es gibt so viele antireligiöse Bands, aber die meisten habe ich nie getroffen. Vielleicht haben sie ein Problem mit meiner Religion, aber nicht mit mir - zumindest haben sie mir das nie zu spüren gegeben. Slipknot-Frontmann Corey Taylor ist vielleicht nicht gegen Religion, aber er glaubt nicht an dasselbe wie ich und trotzdem sind wir gut befreundet. Wir respektieren uns in unserer Andersartigkeit und finden uns bei anderen Themen. Auf Tour versucht er nie, mir meine Ansichten zu verbieten und vice versa. So sollte es sein. Die meisten Musiker wollen einfach in Ruhe und Freiheit sagen, was sie sagen wollen. Das ist das Prinzip des Rock’n’Roll. Ob du der Antichrist bist oder an der Bibel festhältst, es ist immer wichtig, dass du so frei bist, das zu sagen, was dir ein Anliegen ist.