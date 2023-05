Autistischer Bub nach stundenlanger Suche gefunden

Große Aufregung am Montagnachmittag in der alten Eisenstadt: Der Neunjährige war einfach von zu Hause weggelaufen, niemand wusste wohin. Die Polizei und der Vater des Buben suchten alles ab, doch das Kind wurde in der Gegenrichtung gefunden. Ein Mann, der die Suchaktion in den Sozialen Medien mitbekommen hatte, entdeckte den Volksschüler beim Vorwärtsplatz und alarmierte die Behörden. Das Kind wurde seinem Vater übergeben.