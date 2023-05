Versuchter Mord: 61-Jähriger schoss auf Nachbar

Wegen Sägearbeiten mit Waffe gedroht

Am Freitag war es wieder einmal so weit, diesmal geriet der 61-Jährige bereits so in Rage, dass er die Nachbarn bedrohte. Und zwei Tage später eskalierte es dann. Das spätere Opfer, ein 29-jähriger Angestellter der beiden Nachbarn, führte eben am Sonntag Sägearbeiten durch. Der 61-Jährige ging auf ihn zu und sprach mit ihm. Das dürfte nicht gefruchtet haben, der Mann ging wieder. Doch er kam wieder. Mit einer geladenen Faustfeuerwaffe der Marke Walther P38, mit der er auf den Angestellten zielte!