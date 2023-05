Vermisste Amerikanerin beim Laudachsee gefunden

Wanderer, die die Hohe Scharte zwischen Traunstein und Katzenstein überqueren wollten, fanden am Sonntag um 9.04 Uhr die Leiche einer jungen Frau am Ende eines kleinen Lawinenkegels. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass es sich um Adriana Jordan Elmore (22) aus dem US-Bundesstaat Georgia handeln dürfte. Sie war, wie berichtet, am 17. März vom buddhistischen Zentrum „Rangjung Yeshe Gomde“ in Scharnstein zu einer Wanderung aufgebrochen.