Kaum noch Hoffnung für zwei vermisste Wanderer

In Enns dagegen löste sich in der Nacht zum Samstag eine Abgängigkeit in Wohlgefallen auf. Ein 43-Jähriger hatte sich mit seiner Freundin und deren Ex-Partner gestritten, war betrunken weggelaufen – in Richtung einer zehn Meter hohen Böschung zum Ennsfluss. Da man fürchtete, er sei hinuntergefallen, wurde eine Suchaktion gestartet – samt Hunden. Drei Stunden später schickte der Gesuchte eine SMS an einen Polizisten: „Geht mir gut!“