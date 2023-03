Vermisst in Religionszentrum: Wo ist Adriana (22)?

Auch am Sonntag noch keine Spur von ihr. Sieben Feuerwehren rückten zur Suche aus, dazu Spürhunde und natürlich die Polizei an. Im Einsatz sind auch vier Drohnen und ein Helikopter! Ermittler konnten das Handy, das sich Adriana ausgeborgt hatte, in der Ortschaft Diethamin in Laakirchen orten. Dort soll sie auch noch gesehen worden sein - diese Meldung wurde aber inzwischen revidiert. Das Handy war einmal an, einmal aus und dann wieder eingeschaltet. Daher gehen die Ermittler davon aus, dass die junge Amerikanerin keinen Unfall hatte oder einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Jetzt wird der Umkreis nochmal genau durchkämmt, man hofft, die Vermisste oder das Handy vor Einbruch der Nacht zu finden. Um etwa 18 Uhr wurde die Suche ohne Erfolg eingestellt.