IS-Anführer sprengte sich selbst in die Luft

Am Samstag ist ein Anführer der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) in Nordsyrien gestorben. Er soll sich während eines Militäreinsatzes selbst in die Luft gesprengt haben. Der türkische Geheimdienst sei ihm schon länger auf der Spur gewesen, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag.