Syrien: US-Armee tötete hochrangiges IS-Mitglied

Demnach gab es auch Zusammenstöße in Saraqeb und in der Provinz Hama. Die Region ist mit am schwersten von dem Beben im türkisch-syrischen Grenzgebiet am 6. Februar betroffen, bei dem laut Vereinten Nationen mehr als 44.000 Menschen ums Leben kamen, rund 5.900 davon im Nordwesten Syriens.