Merkel räumt Versäumnisse bei Klimaschutz ein

Im Allgemeinen habe Merkel jedenfalls kein Verständnis für Menschen, die demokratische Prinzipien verletzen, stellte sie klar. Wer diese Werte nicht teile, müsse zurückgeholt werden. In Bezug auf ihre eigene Politik in Deutschland räumte die Altkanzlerin bei der Veranstaltung Versäumnisse beim Klimaschutz und bei dem Fördern von Frauen ein: Die Zahl der Frauen in ihrer Partei zeige, dass diese in der Vergangenheit nicht ausreichend gefördert worden seien. Merkel gendert laut eigener Aussage nicht, hat sich aber inzwischen angewöhnt, von sich als Physikerin zu sprechen. „In der DDR war ich Physiker. Ich war Diplom-Physiker, so stand es in meinem Diplom“, führte sie aus.