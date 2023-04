Zwei Tote bei Flugzeugabsturz nahe Udine

Die Maschine des Typs Pioneer 300 stürzte kurz nach dem Start vor einem Flugplatz in Campoformido in der Provinz Udine (Italien) ab, wie italienische Medien berichteten. Zeuginnen und Zeugen beobachteten eine Rauchwolke und alarmierten die Behörden. Das Flugzeug schlug in einer steilen Berggegend auf, die die Rettungsmannschaften nur zu Fuß erreichen konnten.