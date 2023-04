Zwei verletzte Personen bei Unfällen in Innsbruck

Vollbremsung von Bus sorgte für Verletzung

Ebenfalls verletzt hatte sich ein 64-jähriger Fahrgast in einem Linienbus in Innsbruck. Der Buslenker (33) musste sein Fahrzeug abrupt anhalten, da vor ihm eine 83-jährige Pkw-Lenkerin im Bereich der Höttinger Au die Fahrbahn wechselte. Durch das Manöver verlor der Mann den Halt und schlug mit dem Kopf am Vordersitz auf. Er wurde mit Gesichtsverletzungen in die Klinik gebracht.