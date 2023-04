Sonniger Durchbruch bei den solaren Förderungen

Wir haben es geschafft, in österreichweit einzigartiger Größe erfolgreich Förderanträge zu stellen und Zusagen zu erhalten! Damit wirklich jeder unserer Kundinnen und Kunden zur gewünschten Photovoltaikanlage kommt, wird aktuell extremer Aufwand betrieben. Denn wir nehmen unseren Kunden gerne die Arbeit ab und sehen bestes Service als fixen Bestandteil unserer Krone Sonne Produkte an. Auch haben wir uns schon jetzt intensiv mit Verbesserungsvorschlägen in die Klima-Debatte eingebracht und werden das auch weiterhin proaktiv machen.