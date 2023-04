Raiders vs. Patriots: Heißer Kampf um die Nummer 1

Feuer im Spiel

Allerdings ist das AFL-Team der Raiders ja nur die zweite Mannschaft, die besten Tiroler spielen ab Juni dann in der ELF. „Das muss man schon auch sagen. Bei uns laufen die Spielzüge fast immer über Eigenbauspieler. In Telfs machen fast alles die Imports - oder der von uns abgeworbene Nicholas Tagwerker“, heizt Grein den Kampf um die Nummer 1 in der AFL noch ein bisschen an.