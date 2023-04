„Eingeschleppter Antisemitismus in Österreich“

„Social-Media-Plattformen müssen Verantwortung übernehmen“

Weiter geht's nach San Francisco, ins Silicon Valley. Dort gibt's ein Treffen mit dem Technologieunternehmen Meta. Thema: Hass im Netz. „Ein großer Teil des Extremismus findet seine Wurzel in den sozialen Medien“, so Plakolm. Junge Menschen würden dort zum Teil radikalisiert werden. Die Staatssekretärin will die Plattformen in die Pflicht nehmen: „Es muss auch im digitalen Raum Konsequenzen geben.“ Am Samstag landet die Politikerin wieder in Wien.