Sommer-Lockdown für die Lipizzaner in Wien

Spitzen von 45 Grad und mehr: So heiß soll es diesen Sommer in den wohl berühmtesten Stallungen der Welt werden. Alfred Hudler, Chef von Wiens traditionsreichem Tourismus-Highlight, reagiert darauf und streicht Vorführungen ausgerechnet in der touristischen Hochsaison, in der Besucher aus aller Welt die Reitschule stürmen. Oft sind es mehr als tausend am Tag. Wie die „Krone“ erfuhr, wird es eine Sommersperre für die edlen Nachkommen der „Leibpferde“ der Habsburger geben.