Die kleine Botin hält die Balance

Aktuell habe ich „viele Bälle in der Luft“ und der Akt der Jonglage ist zugegebener Maßen anstrengend. Und wie immer, wenn ich unterschiedliche berufliche Herausforderungen, Familie, Kinder, Logistik und Haushalt so in Einklang bringen will, dass ICH dabei nicht hinten runterfalle, brauche ich einen Plan. Diesen Plan teile ich nun mit Ihnen, denn überraschenderweise braucht es nicht viel (vor allem kein Geld), um sich das Leben dennoch in Balance mit sich zu gestalten.