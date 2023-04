Tanzszene stößt die Opferinszenierung sauer auf

Künstlerische Qualität wird in Frage gestellt

Hierbei wird mit Gasa Valga hart ins Gericht gegangen, wie folgender O-Ton zeigt: „Die Inszenierungen Gasa Valgas funktionieren gut als das, was sie sind – nämlich kommerzielle Shows. Dazu gehören spektakuläre Effekthascherei und das Zeigen von sehr viel Haut. In der freien Szene aber geht es um mehr als um Publikumsauslastung, die inhaltliche Ebene ist hier maßgeblich.“ Deshalb sieht man in der freien Szene die Förderwürdigkeit seiner Vorhaben sehr skeptisch. Es besteht Unbehagen, weil in der Vergangenheit schon öfter Projekte, die zunächst privat finanziert wurden, in der Folge dann doch mit hohen öffentlichen Mitteln gefördert wurden – Stichwort „Tanzsommer“ und die Festspiele Erl.