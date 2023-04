„Er hat mir meine kleine Prinzessin genommen“

Nachdem ein fünf Jahre altes Mädchen in Frankreich tot aufgefunden worden ist, fordert die trauernde Mutter nun Aufklärung. „Ich will Gerechtigkeit“, sagte die Frau rumänischer Abstammung am Mittwoch im Vogesen-Ort Rambervillers. Ein 16-jähriger Teenager wurde unterdessen am Dienstag im Zusammenhang mit der Tat verhaftet.