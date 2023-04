Eine wahrhaft mexikanische Farbexplosion

Diee Erfolgsshow der mexikanischen Ikone feierte 2021 in Zürich Weltpremiere, gastiert zurzeit in Hamburg und hat sich zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt. „Viva Frida Kahlo“ ist die immersive Inszenierung der weltberühmten Werke der legendären mexikanischen Künstlerin und Ikone Frida Kahlo. Ein wahrhaft sinnliches Erlebnis, eine Explosion voller Farben und purer Lebenskraft! Das 360-Grad-Erlebnis entführt die Besucher nach Mexiko in die „Casa Azul“ in Coyoacán, wo die junge Frida Kahlo, nach einem schweren Unfall an ihr Bett gefesselt, zu malen beginnt.