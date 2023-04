Köstinger: Rückkehr auf das glatte Society-Parkett

Es „brummte“ im Gastro-Tempel von Eva und Toni Mörwald in Feuersbrunn am Wagram. Kein Wunder, hatten sie in ihr Relais-&-Châteux-Restaurant zum „Feinkosten“ eingeladen.„Es soll die geschmackliche Harmonie aus feiner Kost und feinen Weinen ergeben“, so der Herdkünstler. Nachsatz: „In kleiner feiner Runde.“