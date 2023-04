„Graue Wölfe“ feierten in Turnsaal von Volksschule

„Hat in städtischen Räumlichkeiten keinen Platz“

Auch Grünen-Klubobmann Helge Langer hat zur Thematik eine klare Meinung: „Gruppierungen, die immer wieder mit äußerst rechten Umtrieben aufgefallen sind, dürfen in städtischen Räumlichkeiten keinen Platz haben. Hier ist der Liegenschaftsreferent gefordert, dafür Sorge zu tragen, dass Vereine, die Spaltung und Hetze propagieren, keine Veranstaltungen in städtischen Gebäuden abhalten.“