Alarmstufe Rot bei der Bodenversiegelung

„Das sind 1204 Hektar im Jahr“, weiß etwa Mario Winkler von der Hagelversicherung. In anderen Worten: „In den vergangenen zehn Jahren ist so viel verbaut worden, wie es nahezu der Fläche von ganz Graz entspricht.“ Und, plakativ: „Auf 1204 Hektar würden 7,2 Millionen Kilogramm Getreide im Jahr wachsen. Damit, was hier verloren geht, könnten 85.000 Steirer ein Jahr lang mit Brot versorgt werden.“