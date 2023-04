Steirer fasst Haftstrafe für Cannabis-Plantage aus

Ein 37-jähriger Steirer soll über zwölf Jahre hinweg Cannabis in seinem Keller angebaut haben. Einen Teil der Ernte hat er selbst geraucht, um gut 16.000 Euro hat er sein „Gras“ aber auch verkauft. Am Montag wurde der studierte Jurist am Grazer Straflandesgericht zu acht Monaten unbedingter Haft verurteilt (nicht rechtskräftig).