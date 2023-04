Machtkampf in der SPÖ: Babler will Versöhnung

Dazu plant der Traiskirchner Bürgermeister eine Fortsetzung seiner Basis-Tour im August. Er will alle Bezirke Österreichs besuchen. Zu Bablers Plan gehört auch eine Mitgliederoffensive. „Dass 10.000 Menschen in unsere Partei eingetreten sind, weil sie in der Sozialdemokratie die Hoffnung auf eine soziale und demokratische Zukunft sehen, ist eine riesige Chance.“