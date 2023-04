1175 Arbeiter starben für unsere Billig-Mode

Es war das schwerste Unglück der modernen Textilindustrie: Am 24. April 2013 stürzte die Textilfabrik Rana Plaza, in der auch weltweit tätige Marken für uns hier im Westen billige Kleidung produzieren ließen, in Bangladesch ein. 1175 Menschen starben, über 2000 wurden laut den Recherchen von NGOs verletzt. Anlässlich des zehnten Jahrestages lädt die Clean Clothes Kampagne - bestehend aus 13 Plattform-Organisationen - und weitere Vertreter der Zivilgesellschaft am Montag in Wien zum gemeinsamen Gedenken an die verunglückten Arbeiterinnen und Arbeiter ein.