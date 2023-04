Ohne Satzverlust: Alcaraz triumphiert in Barcelona

Beim ATP-500-Turnier in Barcelona setzte sich klar der Favorit. Der Vorjahressieger und topgesetzte Spanier Carlos Alcaraz holt erneut den Titel. Der immer noch erst 19-jährige Alcaraz fertigte am Sonntag den Griechen Stefanos Tsitsipas in 78 Minuten mit 6:3,6:4 ab. Es ist bereits der neunte Titel seiner Karriere, der erste, den er erfolgreich verteidigt hat. Und das ohne Satzverlust.