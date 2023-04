„Es geht um den Abstieg, aus, Amen!“

Am Wochenende kreuzten die geografischen sowie tabellarischen Nachbarn im fan.at-Spiel der Runde ihre Klingen. Während Lamprechtshausen keine der bisherigen Ligapartien in diesem Kalenderjahr in der 1. Klasse Nord verlor, startete Nußdorf mit drei Niederlagen aus den ersten fünf Liga-Duellen in das Fußballjahr 2023 alles andere als bravorös. Vor allem die 2:4-Heimpleite unter der Woche vor dem L‘hausen-Spiel gegen Perwang/Michaelbeuern bereitete den Haunsbergern Sorgen. Trainer Halil Durmaz bezeichnete die Niederlage vor dem Derby als die „schlechteste Leistung der Saison“.