Neuerlich Rekordhoch bei globalen Militärausgaben

In Europa haben mehrere Staaten ihre Militärausgaben nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 deutlich erhöht. Andere Länder kündigten an, die Ausgaben über einen Zeitraum von bis zu einem Jahrzehnt zu erhöhen. Einige der stärksten Anstiege wurden in Finnland (36 Prozent), Litauen (27 Prozent), Schweden (zwölf Prozent) sowie in Polen (elf Prozent) verzeichnet.