100 Mrd. Euro für die deutsche Bundeswehr

Scholz verspricht: 2% des BIP fließen in Verteidigung

Die dafür notwendigen neuen Schulden, ist man in der deutschen Regierung einig, seien eine „Investition in die Freiheit“. Zusätzlich, so Scholz, werde Deutschland „von nun an - Jahr für Jahr - mehr als zwei Prozent seines Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung investieren“. Das war über Jahrzehnte undenkbar. Die konservative Opposition aus CDU und CSU steht voll aufseiten der Regierung.