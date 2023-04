Sofia Richie sagte in Traumrobe von Chanel Ja

Im Kreativprozess eingebunden

Wie die „Vogue“ schreibt, habe Sofia Richie in den letzten Monaten eng mit der Kreativdirektorin von Chanel, Virginie Viard, zusammengearbeitet, um ihr Traumkleid zu kreieren. Inspiration holte sich die Model-Beauty dabei bei einem Look aus Chanels Herbstkollektion 2023. „Wir haben das Oberteil des Kleides kreiert und es ist wie für eine Braut gemacht“, schwärmte sie. Auch ihr eigener Stil sowie Claudia Schiffers Look der Chanel-Couture Herbst-Show von 1993 flossen in die Kreation ein.