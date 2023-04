Meghan schrieb Charles Brief mit pikantem Inhalt

Während Prinz Harry am 6. Mai bei der Krönung von König Charles in der Westminster Abbey dabei sein wird, bleibt seine Ehefrau Meghan daheim in Kalifornien. Sohn Archie wird an diesem Tag vier Jahre alt und wie es hieß, wolle die Herzogin von Sussex den Geburtstag gebührend feiern.

Es wird angenommen, dass auch Harry aus diesem Grund nach der Zeremonie schnell wieder ins Flugzeug steigen wird, um zu seiner Familie zurückzureisen.