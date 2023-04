Darum schwänzt Herzogin Meghan die Krönung

Früher hätten alle männlichen Verwandten des Königs, die den Titel eines Dukes tragen, ihm diese Ehre erweisen müssen. Am 6. Mai soll dies nur William tun. So wird vermieden, dass auch Prinz Harry und Prinz Andrew, der nach seinem Sex-Skandal von seinem Pflichten in der Königsfamilie ausgeschlossen wurde, eine Rolle während der Krönung spielen.