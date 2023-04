„Käme Putin nach Österreich, würde er verhaftet“

Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat in einem Interview am Dienstag angekündigt, dass der russische Präsident Wladimir Putin bei einer Einreise nach Österreich verhaftet werden würde. „Österreich wird seinen völkerrechtlichen und strafrechtlichen Verpflichtungen nachkommen“, so Edtstadler.