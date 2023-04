Hard und Bruck/Trofaiach im Cup-Finale der Männer

„Wir haben zu viele Chancen liegen gelassen und auch oft den letzten Pass nicht angebracht. Die Harder haben dann auch die Qualitäten um das auszunutzen und am Ende auch knapp zu gewinnen“, meinte Kapitän Willi Jelinek, der dem Verein 18 Jahre lang die Treue gehalten hat. Bei den Vorarlbergern freute sich stellvertretend Luca Raschle: „Bei plus eins entscheiden immer Kleinigkeiten. Es war wirklich ein super Kampf und sicher ein tolles Spiel für das Publikum. Wir sind sehr gut in der Deckung gestanden und sehr froh morgen um den Titel zu spielen.“